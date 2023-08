O que temos de aprender com a covid-19

As dificuldades, as crises, os infortúnios e os erros proporcionam frequentemente as perspetivas mais valiosas. A pandemia de covid-19 é disto um bom exemplo. Além de todo o sofrimento que causou, o vírus também evidenciou as medidas que os países têm de tomar, tanto coletiva como individualmente, para se prepararem para futuras emergências globais de saúde pública. Agora, com a pandemia aparentemente no retrovisor, a questão é saber se os líderes políticos de todo o mundo considerarão as suas lições.