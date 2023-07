As Jornadas para quê?

Rodeando Carlos Moedas de perguntas e indignação, a grande preocupação dos jornalistas empenhados em mais um momento de exibição pátria para o mundo foi a quebra de segurança. Ela resumiu-se a um artista, Bordalo II, fazer correr um tapete de reproduções gigantes de notas de quinhentos pela escadaria do altar onde estará o Papa. Teve de ser o presidente da Câmara Municipal de Lisboa a explicar que entrar num estaleiro em obras não é coisa que afete a segurança do Papa e a própria organização da Jornada Mundial da Juventude católica a dizer que, numa sociedade democrática, a crítica é livre e saudável. A Igreja deu uma lição de espírito democrático a uma comunicação social tão investida do espírito de missão que a única coisa que viu naquela imagem foi uma pessoa estranha ao serviço.

Já nem falo da imediata investigação aos contratos que um artista internacional de rua celebrou com o Estado. Aparentemente, há "democratas" que acham que eles compram a liberdade, limitando o direito à crítica.