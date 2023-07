Combater desigualdades: investigação experimental precisa-se!

As estatísticas não enganam: as mulheres ganham menos do que os homens, mesmo para trabalho de valor igual. Segundo os dados do Eurostat, Portugal é o décimo quinto país da União Europeia com maior disparidade salarial de género. No que respeita à presença feminina em cargos de direção executiva, dados da Informa D&B mostram que, no ano passado, as mulheres ocuparam apenas 13,9% das direções-gerais das empresas e 16,2% dos conselhos de administração.

