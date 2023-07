O crescimento da AfD

No livro “A World of Insecurity: Democratic Disenchantment in Rich and Poor Countries”, Pranad Bardhan defende que a erosão da democracia liberal se deve também ao sentimento de insegurança material e cultural, e não apenas ao fracasso das democracias em proporcionar igualdade material. As questões económicas e a globalização desencadeiam insegurança cultural em certos sectores da população, preocupados com a preservação da identidade da sua comunidade tradicional. Estes fenómenos favorecem a votação em partidos populistas radicais e com retórica anti-imigrantes, cujo menu programático se tem alargado às questões climáticas e à transição digital.