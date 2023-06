A renovação das parcerias Internacionais com as Universidades Americanas

As parcerias internacionais com as universidades americanas (CMU, MIT e UTAustin) foram estabelecidas em 2006 para reforçar a capacidade científica de Portugal em sectores estratégicos: as TICs no caso da Carnegie Mellon University (CMU), os sistemas de engenharia no caso do MIT e tecnologias emergentes (nanotecnologias, espaço) no caso da UTAustin. A ideia, promovida por Mariano Gago, era impulsionar áreas científicas e tecnológicas com potencial impacto económico expondo-as às melhores práticas das instituições líderes mundiais. Foi um dos muitos instrumentos que Mariano Gago promoveu para combater a lógica corporativa das instituições e derrotar o atavismo que caracterizava como uma “mistura de derrotismo triste, aparente bom senso, ansiedade e medo do futuro que formam a nossa portuguesíssima teia da desgraça”.