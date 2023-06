Combater o racismo com quem os racistas querem apagar

Estamos a dias de aprovar o diploma apresentado pelo Governo que procede à criação da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.

Esta é uma ótima iniciativa, que finalmente concretiza a autonomização institucional da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, através do reforço das suas competências, no domínio da prevenção e combate a qualquer forma de discriminação racial. É essencial a autonomização institucional do combate à discriminação racial face às questões migratórias. A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial vai assumir a natureza de entidade administrativa independente, dotada de poderes de autoridade, dispondo da afetação de um orçamento anual e passando a funcionar junto da Assembleia da República. Fica assim reforçada a natureza independente desta entidade, cujo presidente passa a ser eleito pela Assembleia da República.