Prigozhin e Putin: por agora, dois derrotados

O motim de Prigozhin fez parte do processo negocial de uma empresa. O acordo, depois disso, parece ter-lhe corrido mal. Só que, apesar de ter ultrapassado todas as linhas vermelhas, continua vivo e livre. Num regime autoritário, demonstrações de tal fraqueza são perigosas. Se Prigozhin não conseguiu muito do que queria, conseguiu imenso contra Putin