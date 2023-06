Sindicatos da educação: e onde está o respeito por pais e alunos?

Para não variar, os principais sindicatos da educação convocaram greves às avaliações e exames nacionais deste final de ano letivo. Sobre o tema, começo por separar os professores do ensino público da guerra entre sindicatos, fundamentalmente entre a eterna FENPROF e o recém chegado SToP.

Como em qualquer outra profissão, há professores dedicados e outros desleixados. Uns têm vocação, outros ensinam apenas porque, por motivos diversos, não concretizaram as opções que tinham como prioritárias. Contudo, e regra geral, quase todos lutam com programas extensos, muitas vezes absurdos, e com alguns alunos sem qualquer vontade de aprender, o que é desgastante. Existem, claro, alunos aplicados, muitos oriundos de meios sócio-económicos desfavorecidos, cujo esforço é particularmente meritório.