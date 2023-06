Na crónica que mais recentemente publiquei neste espaço – Reforço do controlo da corrupção na União Europeia e no Mundo - novas linhas de alerta e cuidado para um problema global – partilhei uma breve reflexão sobre as mais recentes propostas apresentadas pela Presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, ao Parlamento e ao Conselho Europeu para controlo do problema da corrupção no espaço da União Europeia e dos diversos Estados-membros.