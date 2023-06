Marcelo e o ódio — não aprendemos nada?

Na semana passada, no Parlamento, debatemos o fenómeno do ódio no nosso tempo. Sabemos que os valores constitucionais decorrentes do elementar princípio da igualdade estão a ser atacados através de meios sofisticados e com consequências terríveis no tecido social e político, na saúde mental de jovens e adultos e na paz da cidade. Os desvalores que o Presidente da República deveria denun­ciar — porque jurou defender a Constituição, que objetivamente toma parte pela igualdade — têm hoje, desde logo, valor económico. O racismo, o sexismo e a homofobia vendem. O seu “valor” é minuciosamente estudado pelas grandes plataformas internacionais, que jogam o jogo mentiroso de retirar conteúdos “até certo ponto”, enquanto lucram com o ódio. Há comunicação social específica que lucra com o aproveitamento do ódio. Muitas das situações de intimidação através de tecnologias da informação e da comunicação ocorrem em contexto escolar.

Há jovens que, em idade escolar, sucumbem ao suicídio por causa do ódio online.