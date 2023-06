Como acabar com salários baixos?

Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao ano de 2022, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador foi de 1411 euros, tendo aumentado 3,6% em termos nominais e diminuído 4,0% em termos reais face a 2021. Não há margem para dúvida, os portugueses são dos mais mal pagos da Europa e, face à inflação, empobreceram.

Desde a esquerda à direita, ninguém nega esta realidade. A esquerda culpa as políticas neoliberais, nomeadamente a flexibilização das leis do trabalho, a baixa tributação de grandes lucros empresariais e a privatização de empresas públicas. Destaca também o enfraquecimento da negociação coletiva, com a redução do número de trabalhadores sindicalizados. Por último, enfatiza a falta de investimento público, nomeadamente em infraestruturas, educação e saúde, o que limita o desenvolvimento económico.