Cada povo tem o governo que merece

No livro ‘O Equilíbrio do Poder’ (título original ‘The Narrow Corridor’), Daron Acemoglu e James Robinson apresentam o conceito de ‘Corredor Estreito’ numa tentativa de explicar a evolução das sociedades em direção à liberdade e prosperidade (ou não). Este conceito assenta numa relação contínua de tensão entre os poderes do Estado e a Sociedade. Quando esta relação se inclina mais para o lado do Estado tende-se a ter sociedades autoritárias, opressivas e com pouca liberdade (exemplos: China, Rússia). Se a relação se inclina mais para o lado da Sociedade a tendência é para gerar ausência de capacidade de governação coletiva, anarquia e caos (exemplos: Líbano, Zâmbia).

Ou seja, o velho ditado latino de ‘No meio está a virtude’ também serve para a evolução saudável das sociedades. A imagem seguinte serve para reforçar o conceito.