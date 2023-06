Direitização da Europa – Segunda Vaga

Em meados da década de 1990, aproximadamente, metade dos países europeus tinha governos de esquerda, em especial os do Sul da Europa. Por volta da década de 2000 essa repartição esquerda-direita mantinha-se, mas com uma alternância que colocava a esquerda a controlar mais países do Centro e Leste europeu. Contudo, a partir da década de 2010, com as crises financeira e migratória, o mapa político-partidário da Europa mudou.

Esta onda de mudança não começou, naturalmente, em Espanha. Na verdade, só a 23 de julho saberemos se os socialistas espanhóis ficarão, de facto, apeados do poder. Recentemente, tivemos alguns casos emblemáticos e mediáticos. Na Suécia, o paraíso da social-democracia, os liberais e conservadores contam com um apoio parlamentar da extrema-direita. Em Itália – país fundador da UE –, os Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, chegaram ao poder no meio de acusações de fascismo. No entanto, desde o início da segunda vaga, pode-se contar quase dezena e meia de Estados-membros da UE que, de Norte a Sul do Velho Continente, viraram ou se reafirmaram à direita (por exemplo: Irlanda, Finlândia, Países Baixos, Chéquia, Estónia, Grécia ou Chipre). Se esta tendência se confirmar em Espanha, aquando das eleições gerais, Portugal, Alemanha, Dinamarca e Malta serão dos últimos países Estados-membros da UE a ser governados pela esquerda.

Com as eleições de novembro próximo na Polónia a poderem reconfirmar o Lei e Justiça no poder e as eleições belgas de junho de 2024 a colocar, segundo as médias das sondagens, os partidos populistas de extrema-direita na liderança, não se vislumbram mudanças significativas no mapa político-partidário da União até às eleições europeias de 2024. Além disso, Espanha assumirá a Presidência rotativa do Conselho da UE em julho deste ano (em plena campanha para as eleições gerais nacionais), sendo seguida, precisamente, pela Bélgica. Logo após as europeias, será a Hungria a liderar o Conselho da UE, precisamente durante as negociações sobre a distribuição dos principais cargos europeus. (Isto se Bruxelas deixar, dadas as atuais discussões sobre a “falta de credibilidade” do país para cumprir essas tarefas). Por fim, adivinhem? Sim, vem a Polónia. Não admira que as hostes da direita europeia se vão animando e sonhando com uma aliança de conservadores no Parlamento Europeu, liderada por Giorgia Meloni.