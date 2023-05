O Harlem devia ser em Rabo de Peixe

As personagens parecem retiradas do Príncipe Real. E, no entanto, a história é incompreensível sem dar a sentir a miséria de Rabo de Peixe. Um ligeiro sotaque açoriano tornaria demasiado diferente do que se faz lá fora. O mundo fornece histórias à Netflix e elas são transformadas em produtos comestíveis estandardizados. Nada contra o McDonald’s. Mas boa comida é outra coisa