Portugal com carga fiscal máxima e elevado esforço fiscal

As famílias e as empresas queixam-se, de forma crescente, do peso elevado dos impostos e contribuições sociais nos respetivos orçamentos e, como se demonstra abaixo, têm razão tanto em termos históricos como na comparação do esforço associado com o dos outros países da União Europeia (UE).

O indicador macroeconómico mais habitual para medir essa realidade – mas insuficiente para comparações internacionais, como veremos – é designado de carga fiscal (a expressão mais correta até seria carga fiscal e parafiscal), sendo bastante comentado nos media quando é atualizado (pelo INE e, em termos de comparativo europeu, pelo Eurostat) ou quando há projeções, quer do Governo – seja na proposta de Orçamento de Estado ou no Programa de Estabilidade – quer da Comissão Europeia.