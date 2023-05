Não sei se os kemalistas foram mais democratas do que Erdogan. Sei que a alternância é

Erdogan ficou muito próximo da vitória do que se esperava (e com uma maioria absoluta garantida no parlamento), mas, graças ao terceiro candidato, o ultranacionalista Sinan Ogan, acabou por ter de ir a uma segunda volta. Apesar do resultado dececionante de uma oposição unida ao fim de mais de duas décadas de poder, no meio de uma péssima situação económica, este é o momento mais difícil da longa carreira de poder de Recep Tayyip Erdogan. Seja qual for o resultado na segunda volta, e as coisas estão por agora a seu favor, é uma viragem política histórica.