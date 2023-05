Nota do Presidente: se há conflito, os limites são importantes

Preocupam leituras fluídas que o Presidente, dado a excessos de informalidade e pressionado pela derrota no braço de ferro com Costa, faça dos seus poderes. A nota de promulgação da lei de vinculação de professores é preocupante. Se as relações entre o Presidente e o Governo estão estragadas, vai ser ainda mais importante cumprirem as regras formais e constitucionais