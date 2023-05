A coroação de Carlos III reforçou a monarquia britânica?

SIM Assisti à coroação do plateau do canal ITN, mesmo ao lado da porta principal da Abadia de Westminster. Veem-se coisas que não aparecem na TV, da chegada dos lordes, com seus mantos, às famílias reais estrangeiras, passando pelos coristas. Até vi que a carruagem do rei, ao chegar, ficou parada algum tempo, já que os príncipes de Gales se tinham atrasado um pouco. É natural, já que têm filhos pequenos, que, de resto, se portaram impecavelmente. O príncipe George, o mais velho, foi pajem do avô, o que é raro, e serviu para fortalecer a ideia de continuidade dinástica: há reis para lá do nosso horizonte de vida. A princesa Charlotte parecia uma adulta disfarçada de criança. E o príncipe Louis, o mais novo, que atrai sempre atenções, também esteve lindamente. É claro que se ouviram comentários sobre o príncipe André [acusado de ter abusado sexual­mente de menores] e até houve na comunicação social quem quase desejasse que ele fosse apupado. É inevitável, de certa forma.

A monarquia é respeitada sobretudo em tempos de crise. Recorde-se como a rainha Isabel II agiu durante a pandemia, transmitindo mensagens que os políticos não eram capazes de articular, ou, mesmo que o fossem, o povo não queria ouvi-los.