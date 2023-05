Há uma utilização excessiva de ansiolíticos em Portugal?

SIM E são os números que o atestam! O consumo de ansiolíticos em Portugal ronda 10,5 milhões de embalagens consumidas anualmente (dados oficiais de 2018). No consumo de benzodiazepinas — um subgrupo de ansiolíticos com problemas particulares — os números são preocupantes. De acordo com dados apresentados no último boletim do Infarmed, a utilização de benzodiazepinas em Portugal é quase duas vezes superior à de outros países europeus. Os valores relativos aos ansiolíticos vão em linha com o elevado consumo de psicofármacos nos países de OCDE — onde Portugal surge nos lugares cimeiros. Havendo uma estabilização no consumo de ansiolíticos ao longo do tempo, ele permanece em níveis excessivamente altos e é acompanhado por aumento noutras classes de medicamentos psiquiátricos (como, por exemplo, antidepressivos). Estes números preocupantes levam várias entidades a alertar para o problema. O relatório do Conselho Nacional de Saúde, de 2019, é apenas um exemplo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.