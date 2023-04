Poder e endogamia na academia

As recentes denúncias de abuso de poder no mundo académico, que vão do assédio sexual e moral à exploração intelectual (usar para fins próprios trabalho de outros), não devem surpreender-nos. Organizações em que predominam relações de poder e de dependência favorecem estes problemas. Acresce que esse contexto não apenas potencia o abuso, como tende a desincentivar as denúncias e mesmo, como temos visto, a promover a sua ocultação. É revelador que as denúncias tenham partido de quem já não pertence a essas organizações e que tantos só aceitem falar debaixo do anonimato.

