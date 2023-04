Meu querido dia 25 de abril

É interessante ver como o mesmo dia pode ter distintos significados e celebrações bem distintas em diferentes partes do mundo. E o 25 de Abril é um desses dias.

O Dia Mundial da Malária é comemorado todos os anos a 25 de abril. Foi criado em 2007 pela Organização Mundial da Saúde para aumentar a consciencialização sobre a malária, uma doença infecciosa causada por um parasita chamado Plasmodium que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O Plasmodium é transmitido aos seres humanos por mosquitos infetados e, na maioria dos casos apenas causa febre, dor de cabeça, fadiga e vómitos. No entanto, em casos graves, leva ao coma e à morte. Apenas em 2021, mais de 200 milhões de pessoas foram infetadas com o parasita da malária, e a doença matou mais de 600 mil crianças com menos de cinco anos. Celebrar o Dia Mundial da Malária é deveras importante porque obriga-nos a tomar consciência de que a malária continua a ser uma ameaça global à saúde pública e que, como cidadãos do mundo, é também nossa a decisão de continuarmos ou não a achar admissível ter uma doença que mata uma criança a cada minuto.