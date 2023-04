Faz sentido que os CEO ganhem uma fortuna?

Um artigo recente do Expresso informou-nos que, na última década, a remuneração média dos CEO aumentou 47% e a dos trabalhadores baixou 0,7%, apesar dos sucessivos aumentos do salário mínimo. Em 2012, os CEO ganhavam, em média, 20 vezes mais do que os seus trabalhadores e em 2022 passaram a ganhar 36 vezes mais. Esta disparidade é bem maior nas economias mais desenvolvidas, estando os Estados Unidos no topo da tabela. De acordo com um relatório do Economic Policy Institute, em 2021 os CEO das 350 maiores empresas cotadas em bolsa auferiram uma remuneração média anual 399 vezes superior à dos seus trabalhadores.

