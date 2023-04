Feliz Natal, Mr. Sakamoto

Sakamoto e outros compositores como o nosso Rodrigo Leão mostram que o maestro Martim Sousa Tavares tem razão quando diz que a música clássica não é tão complicada como se diz e que está mais democratizada do que se pensa – devido sobretudo às bandas sonoras dos filmes e das séries. Se eu quiser ilustrar o medo perante o coração das trevas - quer do homem quer da natureza -, talvez escolha o tema central do “The Revenant”, um vórtice de terror que nos puxa para baixo. É um vórtice que atravessa diferenças de idade, nacionalidade e educação