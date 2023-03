Duelo: o Governo devia proibir a utilização do TikTok em Portugal?

SIM Eu não uso o TikTok. A introdução de tecnologias digitais no nosso quotidiano tem vindo a colocar em risco a nossa privacidade. Podemos dizer que a privacidade já não existe no mundo digital. Mas cada um de nós pode, através de um uso criterioso destas tecnologias, gerir o modo como se expõe aos riscos do cibercrime, da ciberespionagem ou da simples ciberbisbilhotice.

A recente polémica em torno da proibição de instalar o TikTok em smartphones de serviço é legítima. Sou de opinião que num smartphone de serviço não devem ser guardadas informações do foro privado do indivíduo. Também como um carro de serviço não deve ser usado para fins pessoais, o uso do smartphone, tablet ou computador de serviço devem ser feitos com a salvaguarda dos bens digitais do utilizador e não devem ser instaladas aplicações que saiam do âmbito profissional.