O dilema de Macron: optar entre uma reforma racional e a paz social

Macron está perante um dilema. Ou avança com uma reforma que considera racional e imprescindível – o que acredito que seja – ou cede e opta pela paz social, se bem que seguramente a prazo. No atual contexto europeu – e os acontecimentos em França tiveram sempre repercussões noutros países – precisamos mais do que nunca de paz social. Mas também precisamos de políticas racionais e Estados eficientes. Como sempre, no equilíbrio está a virtude