A verdade inconveniente

Comecemos pelo Silicon Valley Bank. Foi-nos dito que se tratava de um problema localizado que a pronta e generosa intervenção das autoridades americanas estancou à nascença. O banco vai para liquidação, mas os depósitos, todos os depósitos, foram garantidos. Problema resolvido? Nem tanto. Soube-se depois que a Reserva Federal facultou 152 mil milhões de dólares ao sistema bancário para evitar a repetição de novos casos como o do SVB. E promete mais, se for necessário. O BCE veio também garantir esta semana estar pronto a ajudar bancos europeus com eventuais riscos de liquidez. Estima-se que existam 275 mil milhões de títulos em risco. O problema, afinal, não estava assim tão controlado.

