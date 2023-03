Sem confiança um banco morre

A morte súbita do SVB foi causada por uma corrida desenfreada aos depósitos, mas a origem do problema é mais remota. Durante a pandemia, o banco arrecadou muito dinheiro que não conseguiu emprestar. A alternativa escolhida para o rentabilizar foi o investimento em títulos seguros de longo prazo do Tesouro norte-americano. Com o aumento da inflação os clientes sofreram um aumento de custos operacionais ao mesmo tempo que o aumento das taxas de juro lhes dificultou o acesso ao capital, pelo que o banco começou a enfrentar um levantamento de depósitos para o qual não estava preparado. Para resolver o problema, o SVB vendeu 21 mil milhões de dólares de títulos, que entretanto perderam valor devido ao aumento das taxas de juro, organizou uma venda emergencial de ações e contraiu cerca de 15 mil milhões de dólares em empréstimos.

