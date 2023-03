‘Brexit’ e Irlanda do Norte: luz ao fundo do túnel

O Parlamento Europeu aprovou esta semana, por maioria muito expressiva, o meu relatório sobre os primeiros três anos de implementação do Acordo do Brexit, que regulou o divórcio entre o Reino Unido (RU) e a União Europeia (UE). Além de manifestar preocupação com questões ainda pendentes quanto aos direitos dos cidadãos, o relatório aponta aquela que tem sido a questão mais problemática na implementação do Acordo de Saída: o reiterado incumprimento pelo RU dos compromissos que assumiu no Protocolo da Irlanda do Norte.

