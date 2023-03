Arrendamento coercivo: como usar a propaganda da direita para avançar, recuando

A direita concentrou o ataque numa medida pouco relevante para mobilizar contra uma reforma que não deseja – estão a querer entrar nas nossas casas. Perante a demagogia, o Governo deveria avançar, recuando, com uma medida mais banal, eficaz e fácil de aplicar: aumentar a sério os impostos sobre casas devolutas, com critérios de localização, que tornem pouco atrativo o negócio de manter casas vazias a ver se valorizem. Dinheiro que reverteria para a construção de habitação pública. Existe em França. O direito à propriedade não é beliscado, as políticas de habitação ganham dinheiro, tem o mesmo efeito e a propaganda torna-se mais difícil