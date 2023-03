Só sei que a sei toda

A acusação de corrupção a Sócrates, no século XXI, faz lembrar a acusação de corrupção a Sócrates, no século III a.C. Há, no entanto, algumas diferenças. O Sócrates de Atenas foi acusado de corromper a juventude — e, como tinha piores advogados, foi julgado e condenado num instante. O Sócrates do século III a.C. só sabia que nada sabia, mas o Sócrates do século XXI sabe-a toda. Talvez o problema seja este: a acusação devia ser a mesma. A corrupção de que acusam o Sócrates de hoje é muito difícil de provar. O Ministério Público ateniense foi mais inteligente: corrupção da juventude. Eis um delito de que o Sócrates de hoje também é culpado. Vou tentar formular a acusação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.