Guerra na Ucrânia: a importância da via negocial

Convém separar as águas. Todos os que por cá não alinham no caminho traçado e aceite para a guerra na Ucrânia, ou seja, que esta deve continuar até à derrota final da Rússia - seja isso o que for - são arrumados nas pouco agradáveis categorias de putinistas, comunistas, ou extremistas de direita. Ora, nem todos os que desalinham da bitola estão no mesmo saco. Eu condeno a invasão - uma clara violação do Direito Internacional e um precedente perigoso, que rompe com a prática europeia pós II Guerra Mundial de resolução dos conflitos entre Estados por via diplomática e não militar - mas defendo que a guerra provocada pela invasão russa não tem solução militar, mas sim diplomática, logo, negocial.