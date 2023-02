Temos de continuar a apoiar o caminho difícil da Ucrânia para a vitória

O general Valeriy Zaluzhny, robusto, enérgico, de bochechas rosadas, senta-se à secretária em Kiev, de onde comanda todas as forças armadas da Ucrânia. Pergunto-lhe de que precisam do Ocidente. Primeiro, de defesa aérea. Com um brilho no olhar, abre o caqui de lã para revelar uma T-shirt berrante exigindo “F-16!”. Seguem-se na lista mísseis de longo alcance, como os ATACMS americanos e os franco-britânicos Storm Shadow, para que possam atingir alvos russos fora do alcance do seu arsenal atual.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.