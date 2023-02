Professores: problemas pendentes regressam a dobrar

Alguma coisa tem de estar profundamente errada quando um quinto dos professores é precário. Alguma coisa tem de estar profundamente errada quando só depois de 16 anos de carreira se consegue um vínculo, num momento em que, com mais de 46 anos, com casa comprada e família constituída, ser colocado longe de casa já é um problema difícil de resolver. Resolve-se concorrendo a sucessivamente a escolas mais próximas de casa, o que provoca instabilidade no sistema.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler