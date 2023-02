Tyre Nichols

Nos 29 anos de vida de Tyre Deandre Nichols quase tudo se resume ou cinge a três minutos tão-só, o breve e fatal tempo em que foi barbaramente espancado por cinco polícias de Memphis no âmbito de uma operação STOP a 100 metros da casa de sua mãe, que para o jantar dessa noite preparara um dos seus pratos favoritos, galinha com sésamo. Nesses 180 segundos, não mais do que isso, decidiu-se um destino de vida e de morte, gerou-se um caso polémico, conquistou a vítima imediata fama pelo mundo fora, com direito a condolências presidenciais e até honras de obituário, coisas que a ela e agora, naturalmente, nada e mesmo nada importam.

Dos pormenores de quem foi sabe-se que tinha uma irmã e dois irmãos mais velhos, com 12 anos de diferença, que nasceu a 5 de Junho de 1993 em Sacramento, na Califórnia, e aí morou até inícios de 2020, quando, pouco antes da eclosão da pandemia da covid, se mudou para Memphis, Tennessee, deixando para trás uma criança de quatro anos e uma antiga companheira, que conhecera na igreja, o Flipt 180, um ministério que tenta afastar os jovens da rua e da droga e dar-lhes novas perspectivas de vida. Tyre residia com o pai até este morrer de doença, o que o levou a interromper os estudos liceais e a ir morar para casa de um amigo, mas o custo da habitação na Califórnia fá-lo-ia mudar-se para Memphis, onde foi viver com a mãe e o padrasto, um funcionário da FedEx que, há nove meses, lhe arranjou um emprego na companhia em que partilhavam o mesmo turno. M as duas grandes paixões que contraíra na Costa Oeste, o skate e a fotografia, e tinha uma existência regrada e banal, que começava todas as manhãs por uma ida ao Starbuck’s canteveom uma roda de amigos e terminava ao final do dia com um passeio pelo parque Shelby Farms, para contemplar e fotografar o pôr-do-sol.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.