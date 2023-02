O amigo de Zelensky

Certos líderes são como pastilha elástica na sola do sapato. Nem raspados com uma faca. Donald Trump não passa um dia sem aparecer nas notícias, e tão depressa está a responder em tribunal por uma acusação de violação, como por desvio de fundos numa contabilidade criativa, como por coisa nenhuma, visto que nenhuma das acusações se lhe cola à pele, como está a jantar com milionários em Mar-a-Lago, corado e contente, contando dólares para a candidatura de 2024.

