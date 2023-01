A bomba-relógio da habitação

De acordo com uma sondagem recente do ICS publicada no Expresso, nove em cada dez portugueses concorda que há uma crise da habitação em Portugal. O que impressiona não é o valor em si, que é esmagador, mas o facto da opinião ser absolutamente transversal e quase imune a diferenças de posicionamento político, rendimentos, escolaridade ou género. Mesmo entre proprietários e inquilinos a diferença, existindo, é negligenciável: 4 pontos percentuais. Numa sociedade cada vez mais polarizada, onde tudo é dividido em segmentos conflituantes, é raríssimo encontrar uma ideia tão consensual e transversal.

