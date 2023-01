Quanta droga tiraram da rua os populistas?

Pensei escrever sobre o tema há umas semanas, quando vi Rui Moreira fazer uma conferência de imprensa, tendo um acampamento de toxicodependentes como cenário, para anunciar a vontade de criminalizar o consumo público de droga. Usar a tragédia de pessoas como pano de fundo para a promessa de as punir ilustra a ausência de mínimos de sensibilidade humana. Andamos muito concentrados na corrupção, e devemos. Mas ela não é o único traço de personalidade política que ajuda a determinar o caráter de um governante. Quanta simpatia pensa Moreira ter lucrado com a utilização da desgraça e da doença para defender uma via securitária? Bastante, provavelmente.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler