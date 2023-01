Não terá sido um génio do mal, mas foi certamente um grande génio do mau. Ruggero Deodato, nascido em Potenza, na Basilicata, em 7 de Maio de 1939, mas mudado ainda criança com a família para os subúrbios de Roma, e falecido no passado dia 29 de Dezembro em Milão, aos 83 anos e de complicações várias (pneumonia, falência dos rins e do fígado), assinou alguns dos piores e mais horríveis filmes da história da 7ª Arte, um feito que, posto que involuntário, tem o seu quê de prodígio.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler