Por uma alternativa sustentável

Encaremos as evidên­cias: o nosso modelo de desenvolvimento não é viá­vel nem é sustentável. Por falta de ambição na resposta internacional a desafios globais — como as alterações climáticas, a extinção de bio­diversidade, a pobreza e as desigualdades, a autocratização, os conflitos e as migrações forçadas —, vive-se a crédito do planeta. Mas também estamos a viver a crédito dos nossos filhos quando em Portugal não ousamos resolver os problemas estruturais que, de tão antigos, já se tornaram crónicos: o crescimento económico medíocre; a dívida pública muito elevada; o envelhecimento da população; a insustentabilidade do sistema de pensões; as intoleráveis desigualdades sociais e territoriais; a precarie­dade laboral; a elevada carga fiscal; o nível baixo de investimento público; a falta de confiança na justiça, na democracia e nos partidos políticos; a elevada dependência alimentar e energética do exterior; o nível baixo de produtividade; a dificuldade no acesso a habitação condigna. Este modelo traduz-se numa gigantesca hipoteca, cujo pagamento é endossado às novas gerações.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler