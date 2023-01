Cristina Talks: uma nova seita ou negócio de grande valor?

No dia 14 de janeiro, três meses após a 1ª edição do Cristina Talks, Cristina Ferreira, atual diretora de entretenimento e ficção da TVI, encheu o Altice Arena e faturou €190 mil. O evento foi fechado à comunicação social, no entanto, momentos marcantes, como a exibição dos stilettos Louboutin, que “custaram uma fortuna”, e da imagem de Nossa Senhora de Fátima encontrada dentro dos mesmos, saltaram para as redes sociais e plataformas de partilha de vídeos. Muitos criticaram o evento e o êxtase coletivo, mas nada que derrubasse a Cristina que, passado três dias, anunciou a data da 3ª edição. Os bilhetes esgotaram em apenas duas horas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler