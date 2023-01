No Kum-sok

Nunca se arrependeu do que fez, disse-o até ao fim da vida (ocorrido há dias, em 26 de Dezembro passado, em Daytona Beach, na Florida) e, na verdade, atendendo ao que a Coreia do Norte é hoje, não duvidamos sequer um segundo da bondade e da sageza do seu gesto: em 21 de Setembro de 1953, aos comandos de um Mikoyan-Hurevich MiG-15, aterrou com fragor e estrondo numa base aérea norte-americana, entregando-se ao inimigo – e à eterna liberdade.

