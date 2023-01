Bolsonaro e Trump: o mal-estar evangélico

Insisto no tema, porque me parece que a sua relevância não tem o destaque merecido. No Ocidente, intelectuais e jornalistas deixaram de conseguir pensar através da lente religiosa, que é considerada retrógrada. Sentiram esse problema após o 11 de Setembro. Hoje, passados mais de vinte anos após o ataque às torres, a cultura ocidental já conhece um pouco os cismas e guerras civis dentro do Islão. Mas esta cultura das capitais ocidentais continua a pensar que a religiosidade é só uma questão islâmica. Não é. Também precisamos da lente religiosa para compreender um fenómeno ocidental, ou melhor, americano: o populismo de Trump e Bolsonaro.

