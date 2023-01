Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI

Havendo vida além desta, Joseph Aloisius Ratzinger, que subiu ao trono petrino como Bento XVI e dele desceu como Papa Emérito, e cujo corpo de 95 anos pereceu às 9h34 horas locais de Roma no último dia de 2022, estará hoje certamente de regresso à sua Baviera natal, pois, segundo disse, o que mais se aproximou do seu ideal de paraíso foi a infância aí vivida, após ter nascido às 4h15 da madrugada de 16 de Abril de 1927, um Sábado Santo coberto de gelo e neve, sendo logo baptizado, quatro horas depois, com a primeira água acabada de benzer, facto que ele, sempre atento aos signos da graça, considerava ter sido premonitório de uma existência especialmente ligada à Páscoa e seus mistérios. Noutra coincidência, mais terrena mas não menos expressiva, viu a luz no nº 11 da praça central de Marktl am Inn, uma casa do século XVIII onde vivera Johann Georg Lankensperger, o carroceiro-real bávaro que em 1816 inventou o eixo de direcção sem o qual hoje não existiriam automóveis, um traço da modernidade com a qual Ratzinger foi obrigado a conviver, nem sempre de um modo feliz.

