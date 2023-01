Aumentar a torta ou dividir a torta

Num dos debates sobre política económica a que assisti na semana passada, a propósito da inflação, um comentador (mais à direita) queixava-se que o Governo não tinha tomado medidas que ajudassem todas as pessoas, isto quando o aumento dos preços afeta todos. Outro comentador (mais à esquerda) ripostava que, quando o Governo apoia alguns transferindo rendimentos ou dando apoios sociais, o dinheiro tem de vir de algum lado, logo é impossível apoiar todos. À primeira vista, o segundo comentador parece estar matematicamente correto e incontroverso. Talvez por isso, o primeiro não respondeu a este argumento e mudou de tópico. No entanto, não é assim. O que parece logicamente correto neste caso pode ser, na realidade, uma falácia. Aliás, os dois comentadores, ambos pessoas moderadas e perto do centro, estavam nesta discussão a expor de uma forma cristalina a grande diferença de atitude sobre a política económica entre as pessoas de direita (do primeiro comentador) e de esquerda (do segundo).

