O império de um troll

Uma ponte com mais de 140 anos, monumento nacional dos Países Baixos que sobreviveu à II Guerra Mundial, esteve a dias de ser desmontada para abrir passagem ao gigantesco iate de Jeff Bezos. Era a única passagem entre o estaleiro onde foi construída a embarcação de 460 milhões de dólares, com 127 metros de comprimento e três mastros, e o mar aberto. O clamor popular conseguiu reverter a decisão, mas o episódio é sintomático dos excessos da concentração de riqueza. Comprar uma ilha é muito anos 90. Agora, depois de a pandemia ter duplicado a riqueza dos principais milionários, vai-se ao espaço, constroem-se iates do tamanho de navios de guerra e estoira-se um valor superior à riqueza produzida anualmente na Letónia para comprar uma pequena rede social.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler