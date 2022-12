Montenegro, o sonâmbulo equilibrista

Há, no excesso de tacticismo de Luís Montenegro, algumas pontes com António Costa. Mas como lhe falta a argúcia política e a arte da dissimulação, faz-se de morto. O que pensa sobre a um novo referendo à regionalização? Não é possível nesta legislatura, porque temos várias eleições. O que pensa sobre a localização do novo aeroporto? Que cabe ao governo decidir o que e ele, por acaso, também não faz ideia como decidiria. O pensa da eutanásia? Que deve haver o referendo que era impossível para a regionalização e que nem sabe como votaria se fosse deputado do partido que lidera. Percebe-se a dificuldade. O debate sobre o novo aeroporto só tem 53 anos, o da regionalização 47, o da eutanásia 27. Tudo muito fresco.

