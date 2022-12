Corrupção e política

“A democracia europeia está sob ataque.” Foi desta forma que a Presidente do Parlamento Europeu se referiu ao escândalo de corrupção que envolve uma vice-presidente do Parlamento Europeu (PE) e outros responsáveis políticos e sindicais, acusados de terem sido corrompidos para defenderem os interesses do Catar. A vice-presidente já veio negar todas as acusações. Isso não impediu que em menos de oito dias fosse expulsa do partido socialista e do Parlamento. A presunção de inocência de nada lhe valeu no âmbito da responsabilidade política. Nas instituições europeias, ao contrário de Portugal, sabem bem que o “à justiça o que é da justiça” não pode servir para atribuir à justiça a responsabilidade de discutir o que é do domínio da política e da ética. Não deixa de ser irónico ver políticos portugueses que nos últimos oito anos se recusaram a fazer juízos éticos ou políticos sobre o processo envolvendo o ex-primeiro-ministro José Sócrates a qualificar de vergonhoso o comportamento da vice-presidente do PE e a exigir imediatas consequências políticas.

