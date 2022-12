Pela boca morre Marcelo

Marcelo acredita que os telefonemas para programas da manhã, a omnipresença no espaço público e as selfies são uma arma política. Que só se vence o populismo sendo popular. Sou sensível ao argumento. Mesmo os que acham que o poder precisa de mistério percebem que os tempos mudaram. As redes sociais, o contacto não mediado entre o político e o cidadão, a ilusão de proximidade, são tudo instrumentos usados pelos inimigos da democracia, que não podem ficar lá sozinhos.

