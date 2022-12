Não há pessoas inquestionáveis, nem mesmo Cristiano Ronaldo

Em junho de 2017, um mês depois de vencer o eurofestival, o músico Salvador Sobral participou no concerto de solidariedade para com as vitimas do incêndio de Pedrogão Grande. O “festival da canção” tornara-o conhecido de todos os portugueses e transformara-o numa quase estrela pop, o que chocava com as suas aspirações a músico erudito. Salvador Sobral atingira então o estatuto de “famoso”, qualificativo vago que o deixava desconfortável. Foi certamente este desconforto que levou-o a admitir que, naquela noite, o público aplaudiria qualquer coisa que fizesse: “vou mandar um peido a ver o que acontece”, afirmou.

A tirada, de gosto duvidoso, caiu mal mas não deixou de transportar uma constatação verdadeira. Tendemos coletivamente a desvalorizar revezes e a desculpabilizar erros a quem está em estado de graça. O mesmo, acrescento, para o oposto: quando alguém cai em desgraça, terá muito trabalho para conseguir demonstrar as suas qualidades. Atingido um determinado estatuto, independentemente do esforço e mérito para o alcançar, o rótulo torna-se mais relevante que o conteúdo.

Talvez por também escrever ficção, tenho queda para divagar sobre o comportamento humano. Este muda consoante modas e mentalidades mas encerra características intemporais. Uma destas é a tendência, muito humana, para a simplificação e a abordagem tribal. Na sociedade contemporânea, o futebol é um dos melhores pretextos para o fenómeno. No caso da seleção portuguesa e da sua participação em grandes competições internacionais, há mais de 15 anos que quase tudo gira em torno de Cristiano Ronaldo: se a sua família já chegou ao local e em que hotel ficou alojada; a que restaurante foi jantar; se treinou com ar alegre ou semblante carregado; quais os recordes individuais que persegue na competição; o que os outros jogadores pensam da sua última entrevista; e por aí fora, num mimetismo cansativo...

“É natural”, pensará o amigo leitor, “Ronaldo é uma estrela”. É uma “estrela” com mérito, acrescento eu, um exemplo de entrega, confiança e talento. Mas isso não invalida que o ache falível ou que considere Messi mais completo, pois faz jogar a equipa e não está tão dependente da capacidade do coletivo jogar para ele. Ou que ache Ronaldo intemporal por ter ganho cinco bolas de ouro - “o melhor do mundo”, como por cá se diz - e que, enquanto quiser, deva ter lugar cativo no ataque da equipa portuguesa.

A condescendência da maioria dos comentadores deve ser constrangedora para o próprio Ronaldo. Sobre a sua participação no jogo com o Uruguai, ouvi que tinha encarado a sua substituição de forma abnegada e, o que me deixou ainda mais perplexo, que aceitou humildemente que o primeiro golo de Portugal tivesse sido atribuído a Bruno Fernandes. O que deveria ter feito? Insistido que tinha tocado na bola com um fio de cabelo quando a tecnologia disponível revelou o contrário? Parece que a autoria deste golo adiou a possibilidade de Ronaldo igualar Eusébio como o português com mais golos em mundiais... O facciosismo é tal que poucos referiram o pormenor que aqui faz a diferença: Eusébio marcou 9 golos num único mundial, enquanto, até agora, Ronaldo precisou de cinco mundiais para marcar 8 golos. Não deixa de ser uma façanha mas, neste particular, incomparável à de Eusébio.

Talvez esteja a pensar, amigo leitor, que esta crónica, para além de inoportuna, revela ingratidão. Reafirmo pois: Ronaldo é um exemplo de superação e, ao contrário de muitos outros, atingiu o estatuto de “estrela” com todo o mérito. Mas isto não o torna intocável. Observar que, aos 37 anos, ele não tem as mesmas características de outros tempos, que existem alternativas válidas para a titularidade no ataque, ou que o protagonismo que lhe é dado ofusca de forma injusta a qualidade e o trabalho dos outros jogadores, não deve ser entendido como ingratidão. Seria sim ingratidão tratá-lo com condescendência.

Ronaldo esteve na berlinda nesta crónica apenas como suporte à ideia central a sublinhar: não há pessoas inquestionáveis, muito menos quando se trabalha em equipa. Se é saudável aplaudir méritos e reconhecer conquistas, tal não deve turvar a objetividade na apreciação do desempenho presente. O mesmo para o reverso. Escrito isto, vou continuar a acompanhar o mundial de cachecol de Portugal ao pescoço e a torcer para que Ronaldo e toda a equipa façam uma competição memorável. Com emoção, mas sem facciosismos.