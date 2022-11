O voto aos 16 anos aumenta o interesse dos jovens pela política

O país prepara-se para debater os termos de uma nova revisão constitucional, uma oportunidade para dotar a lei fundamental e o Estado de Direito Democrático de uma visão progressista, assente em cinco grandes eixos de alteração: defesa do ambiente e combate às alterações climáticas; proteção jurídica dos animais; melhoria do sistema eleitoral; reforço da proteção do direito à igualdade, identidade e expressão de género; e ainda no reforço da transparência.

